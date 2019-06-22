В Татарстане проверят военкомат после массовой драки призывников

Прокуратура Набережных Челнов начала проверку в городском военкомате после массовой драки призывников. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

Как уточнили агентству в региональном МВД, инцидент произошел утром 20 июня. В Сети было опубликовано видео потасовки, которая происходит возле административного здания. На кадрах видно, что в драке участвуют несколько десятков человек.

Местные СМИ со ссылкой на очевидцев сообщили, что в результате драки несколько человек получили ножевые ранения, также есть жертвы. В пресс-службе полиции опровергли эту информацию. По предварительным данным, в результате драки пострадали два человека - они с ушибами обратились к врачам. Пострадавших с ножевыми ранениями и погибших нет.

В прокуратуре отметили, что в ходе проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц военкомата во время потасовки и при организации процедуры призыва.