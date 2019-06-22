В Новгородской области прошел молебен на месте массового расстрела

В Новгородской области у деревни Жестяная Горка прошел молебен в память о жертвах массовых убийств, которые совершались в этих местах в годы Великой Отечественной войны, когда территория оказалась в зоне оккупации. По предварительным оценкам, у Жестяной Горки было убито свыше 2,6 тысяч мирных жителей. Сейчас Следственный комитет расследует все обстоятельства этой трагедии, уголовное дело возбуждено по статье "геноцид".

Молебен об упокоении душ погибших провел митрополит Новгородский и Старорусский Лев. Это первое официальное мемориальное мероприятие на месте расстрелов, хотя местные жители давно знали, что у Жестяной Горки в годы войны убивали людей.

В этом году на территории начали раскопки поисковые отряды. С первых же дней стало ясно: это не легенды и не домыслы. У Жестяной Горки проводились расстрелы. Массовые. К делу сразу же подключились новгородские следователи.

Как сообщили в Следственном комитете по Новгородской области, мемориальное мероприятие послужит началом исследования места захоронения. К работе, которую уже ведет региональное отделение "Поискового движения России" и Следственный комитет России, присоединится 90-й отдельный поисковый отряд Минобороны.

Уже сейчас по делу установлено многое. В частности, по данным СКР, массовые расстрелы проводила "тайлькоманда", она была сформирована из сотрудников полиции безопасности и службы безопасности рейхсфюрера СС. В состав группы входили 33 карателя, руководил ими немецкий генерал Герцог Курт. Массовые расстрелы мирных граждан проводились оккупантами в рамках плана "Ост".