Сочи готов к потоку туристов из-за закрытия авиасообщения с Грузией

Город-курорт Сочи готов к увеличению количества туристов, которые вместо Грузии выберут Черноморское побережье. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам источника агентства в администрации города, в этом году летом в Сочи планируют посетить до четырех миллионов туристов. Учитывая развитую инфраструктуру и количество оборудованных пляжных территорий, город-курорт готов принять ещё больше гостей.

Напомним, вчера президент РФ Владимир Путин подписал указ о мерах по обеспечению национальной безопасности России. С 8 июля вводится временный запрет на пассажирское авиасообщение с Грузией.