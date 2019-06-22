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22.06.2019 17:42
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Новороссийске за один день потушили несколько крупных "пожаров"

Текст, фото: Владимир Аносов
Сразу несколько крупных пожаров потушили в трех местах Новороссийска с участием более 400 спасателей и около 80 единиц спецтехники.

Министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям (ЧС) и ликвидации последствий стихийных бедствий РФ Евгений Зиничев проверил готовность сил к ЧС во время сезонных рисков на черноморском побережье.

Для тушения пожара на военном полигоне под Рязанью привлекли авиацию

В масштабных учениях были задействованы силы краевых МЧС, военнослужащие, сотрудники ФСБ, авиация, водолазы, казачество и медицинские работники.

На первом этапе по легенде учений, произошел взрыв паров горючей смеси на территории перевалочной нефтебазы "Грушовая", в результате которого крыша резервуара была разрушена. Автоматическая система пожаротушения и орошения была повреждена. Возникла угроза распространения пожара на  соседние резервуары. На горящем объекте была проведена эвакуация рабочего персонала и организовано два участка для проведения пенной атаки для тушения горящего резервуара и охлаждения соседних. В ликвидации пожара были применены новые спецавтомобили КамАЗ с улучшенными характеристиками непрерывной подачи специальной смеси.

Жителей столичного региона предупредили о лесных пожарах

Затем силы и средства МЧС РФ с участием казаков и авиации отработали ликвидацию лесного пожара площадью  около 5000 квадратных метров на участке "Семь ветров". Получив сигнал от жителей района о пожаре, горный конный патруль выдвинулся для проведения разведки. Убедившись в том, что горит лес, патрульные сообщили на пульт дежурного ГО и МЧС в Новороссийске. После чего была объявлена пожарная тревога.

Первым для тушения пожара прилетел самолет Бе-200 ЧС, он сбросил воду на очаг пожара. Специальный вертолет Ми-8 смог погасить оставшийся огонь, используя водосливное устройство ВСУ-5. На втором этапе учений были также отработаны действия по эвакуации пострадавших во время тушения пожара. Спасателям, имеющим специальную горную подготовку, удалось из пропасти достать пострадавших и вынести на равнину и передать сотрудникам скорой помощи.

Последняя стадия учений прошла в акватории Черного моря, где сотрудники МЧС отработали тушение пожара на танкере у пристани. По легенде этих учений, в результате взрыва паровоздушной смеси сырой нефти произошла разгерметизация наружной обшивки танка. Попавшие в результате взрывной волны нескольких членов экипажа удалось спасти с помощью нескольких маломерных судов МЧС и вертолета Ми-8 МТ. При помощи специальной вертолетной лебедки, спасатель спустился на воду, надел страховочное снаряжение на пострадавшего и поднялся с ним на борт вертолета.

Глава ведомства Евгений Зиничев поблагодарил участников учений, и пожал каждому водолазу руку.

- Вы продемонстрировали свой профессионализм, навыки, слаженность действий. Надеюсь, что в реальной обстановке вы будете действовать так же, - сказал глава МЧС.

В Вологодской области появятся "команды сельских огнеборцев"

После учений Глава МЧС РФ Евгений Зиничев провел совещание по вопросам защиты населения и территории Кубани от чрезвычайных ситуаций, пожаров и безопасности населения и гостей края. На всех участках учений и совещания принимали участие руководители региона и силовых подразделений.

Между тем в международном аэропорту Краснодара, который в народе назвали аэропортом военной летчицей Евдокии Бершанской в тот же день сотрудники МЧС совместно с представителями других ведомств провели учения по тушению пожара и спасению пассажиров с самолета Boing 737-800.

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