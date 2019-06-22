СМИ: В Москве из семьи сатанистов изъяли двоих детей

На северо-востоке Москвы из замусоренной квартиры изъяли двоих детей. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы столичного ГУ МВД Юрия Титова, этот случай произошел в Бабушкинском районе.

Жители одного из домов сообщили, что их соседи содержат своих дочерей 7 и 8 лет в антисанитарных условиях. Телеканал "Рен-ТВ" уточняет, что супруги являются сатанистами и соответствующим образом "оформляют" свое жилище.

Прибывшие полицейские выяснили, что сообщения жильцов об антисанитарии подтверждаются. Девочек забрали на обследование в больницу. В свою очередь ГСУ СК по Москве начало до следственную проверку по публикациям об этой семье.