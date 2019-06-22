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22.06.2019 00:16
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СМИ: В Москве из семьи сатанистов изъяли двоих детей

Текст: Сергей Бабкин

На северо-востоке Москвы из замусоренной квартиры изъяли двоих детей. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы столичного ГУ МВД Юрия Титова, этот случай произошел в Бабушкинском районе.

Врачи признали невменяемой мать московской "девочки-маугли"

Жители одного из домов сообщили, что их соседи содержат своих дочерей 7 и 8 лет в антисанитарных условиях. Телеканал "Рен-ТВ" уточняет, что супруги являются сатанистами и соответствующим образом "оформляют" свое жилище.

Прибывшие полицейские выяснили, что сообщения жильцов об антисанитарии подтверждаются. Девочек забрали на обследование в больницу. В свою очередь ГСУ СК по Москве начало до следственную проверку по публикациям об этой семье.

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