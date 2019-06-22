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22.06.2019 13:17
Рубрика: Спорт

"Спартак" забил семь мячей "Сочи" в товарищеском матче

Текст: Илья Соболев

Московский "Спартак" разгромил ФК "Сочи" в товарищеском матче. Встреча, проходившая на тренировочной базе стадиона "красно-белых", завершилась со счетом 7:1.

Фото: REUTERS/Paulo Whitaker
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Вроде бы очередной контрольный матч, а со своим подтекстом. Ведь именно в "Сочи", который по итогам выступления в ФНЛ в минувшем сезоне сыграет в Премьер-лиге, по слухам перейдет теперь уже экс-капитан "Спартака" Денис Глушаков. Но пока о трансфере не объявлено, и "Сочи" был вынужден обходиться имеющимися силами. Справедливости ради, нужно сказать, что в команде гостей было сразу несколько игроков на просмотре. Поэтому какие-то серьезные выводу по счету матча делать не стоит.

"Спартак" проводил два тайма разными составами. В первом было забито четыре мяча. Дважды отличился Луис Адриано (23-я, 40-я минуты), а также по мячу забили Солтмурад Бакаев (32) и Александр Ломовицкий (37).

Во втором тайме голами у победителей отметились Зе Луиш, реализовавший пенальти (61), Глушенков (71) и Мелкадзе (90). Счет мог быть еще крупнее, если бы Аяз Гулиев на 63-й минуте реализовал второй пенальти в ворота "Сочи". Автором единственного мяча у южан стал Анатолий Катрич, находящийся, к слову, на просмотре. На 76-й минуте он был точен с 11-метровой отметки.

Что касается "Спартака", 24 июня "красно-белые" отправятся в Австрию, где примут участие в Кубке Матч Премьер. 27 июня команда Олега Кононова сыграет с "Ростовом", 30 числа - с ЦСКА и, наконец, 4 июля - с "Краснодаром".

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