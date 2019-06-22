США добавили в черный список пять китайских компаний

Власти США вслед за Huawei внесли в черный список еще четыре китайские компании и Цзяннаньский университет компьютерных технологий в городе Уси. В частности, в немилость попал китайский производитель суперкомпьютеров Sugon. Теперь компании нельзя предоставлять разрабатываемые в США технологии из соображений госбезопасности.

Находящиеся в перечне компании будут или уже были привлечены к деятельности, которая несет угрозу национальной безопасности и внешнеполитическим интересам Соединенных Штатов, передает ABC. Теперь сотрудничать с этими компания смогут только те американские фирмы, которые получат соответствующие лицензии.

Напомним, 15 мая Трамп подписал указ, который ввел режим чрезвычайного положения для защиты американской инфраструктуры от иностранных угроз. В этот же день министерство торговли США внесло Huawei и 70 ее филиалов в свой черный список, так как, по мнению американского правительства, китайская компания вовлечена в деятельность, противоречащую национальной безопасности США и внешнеполитическим интересам.