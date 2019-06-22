Время природы: коллекция часов Chaumet с циферблатами из натуральных камней

Создавая не только украшения, но и драгоценные часы, ювелирный дом Chaumet обратился к азиатской традиции каменной символики. Циферблаты часов коллекции Les Pierres de Reve de Chaumet ("Камни мечты") выполнены из натуральных минералов с уникальными орнаментами, созданными природой. После огранки эти камни раскрывают всю свою красоту, до поры до времени спрятанную от человеческих глаз.

Природные орнаменты на циферблатах становятся похожи на стилизованное изображение земного рельефа - пустынь, лесов, гор и морей. Желтая или розовая яшма, дендритовый агат, родонит, лазурит, азурит или окаменелое дерево тщательно подобраны по красоте и выразительности.

Корпуса часов выполнены из белого или розового золота и украшены бриллиантами. Модели снабжены крокодиловыми ремешками, соответствующими тону циферблата. Часы отличаются внешней простотой и лаконичностью.