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22.06.2019 11:54
Рубрика: Культура

Все ей к лицу: Мэрил Стрип отмечает юбилей

Текст: Мария Воронова
Польская эмигрантка, домохозяйка из Италии, кулинар и железная леди - это только малый список образов, которые восхитительная Мэрил Стрип воплотила на экране.
Фото: Галина Кмит/РИА Новости Фото: Галина Кмит/РИА Новости
Фото: Галина Кмит/РИА Новости

22 июня актриса отмечает юбилей - ей исполнилось 70 лет. И, пожалуй, она оказалась единственной в Голливуде звездой, которая не стесняется своих лет, и которая доказала киноиндустрии, что актриса даже в солидном возрасте может быть невероятно востребована.

Фото: www.kinopoisk.ru
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Свою репутацию она сколотила сама: по мнению Стрип, ее успех заключается в том, что она предпочитала играть героинь с характером, а не девушек-простушек, которых постоянно затмевают главные герои.

В день рождения любимой актрисы вспоминаем самые громкие роли Мэрил Стрип.

Джоанна Крамер / "Крамер против Крамера" (1979)

Режиссер Роберт Бентон был не первым, кто заговорил об отношениях внутри семьи - это, пожалуй, одна из вечных тем не только кинематографа, но и искусства в целом. А на волне феминистского движения, накрывшего Америку в 1970-е годы, картина стала еще более актуальна. Роль в семейной драме о разводе мистера и миссис Крамер принесла Мэрил Стрип первую статуэтку "Оскар".

Фото: instagram.com/ bellathorne
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Актриса, которая сначала пробовалась на роль подружки Теда Крамера, не только добилась одной из главных ролей в картине Роберта Бентона. Она значительно переписала образ своей героини, нарисовала портрет современной женщины, которая осознает, что несчастна в браке и отправляется на поиски себя. Для многих, кто оказался в подобной ситуации, ее пример был вдохновляющим, хотя большинство зрителей и осудило миссис Крамер, которая смогла оставить своего ребенка.

Софи / "Выбор Софи" (1982)

Для роли в картине Алана Пакулы Мэрил Стрип пришлось выучить польский язык и говорить с акцентом. И это не составило актрисе труда, ведь Стрип не раз признавалась, что ей отлично удается копировать не только повадки, но и имитировать акценты. К сожалению, эти тонкости актерского мастерства теряются при дубляже, и потому картину лучше смотреть в оригинале. В фильме Мэрил Стрип сыграла эмигрантку из Польши, бывшую узницу концлагеря Аушвиц. Ее героиня-загадка, которую зритель постепенно разгадывает, углубляясь в драматическую историю Софи. За эту роль Мэрил Стрип совершенно заслуженно получила "Оскар" как лучшая актриса.

Мэдлин Эштон / "Смерть ей к лицу" (1992)

Роль в комедии Роберта Земекиса стала неожиданностью для многих зрителей, привыкших видеть Мэрил Стрип в драматических образах. Некоторые посчитали, что актриса, которой исполнилось 40 лет, сменила амплуа от безысходности, мол, не предлагают ничего действительно стоящего.

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Однако даже к ролям в комедиях Стрип относилась избирательно: она ждала сценарий, который заставил бы ее смеяться. И дождалась предложения от Земекиса, и сыграла актрису Мэдлин Эштон, которая всячески пытается сохранить молодость. Несмотря на шуточный посыл, комедия затрагивает глубокие вопросы, такие как страх старения и смерти, осознание ценности каждой секунды. А сама Стрип называла эту картину "документальным фильмом о фиксации Лос-Анджелеса на старении".

Франческа Джонсон / "Мосты округа Мэдисон" (1995)

Картину по одноименному роману Роберта Джеймса Уоллера снял Клинт Иствуд, который также сыграл одну из главных ролей. В центре сюжета - история домохозяйки Франчески, которая покинула родную Италию и переехала к мужу в Айову. Ее жизнь была размеренна до тех пор, пока она не встретила странствующего по миру фотографа, и между ними вспыхнули чувства. Кстати, за роль Франчески разгорелась нешуточная борьба: нее претендовали Джессика Лэнг, Изабелла Росселлини, Сьюзан Сарандон и Анжелика Хьюстон. Однако Клинт Иствуд, который, впрочем, не сразу занял режиссерское кресло, а сменил на нем Брюса Бересфорда, настоял на том, чтобы роль досталась Мэрил Стрип, хотя знал, что актриса была не в восторге от романа.

Маргарет Тэтчер / "Железная леди" (2011)

За роль железной леди Мэрил Стрип получила свой третий "Оскар". Вряд ли стоит повторять, что награды эта актриса получает совершенно заслуженно! Лента целиком посвящена истории героини - одной из самых значимых политиков ХХ века, первому премьер-министру женщине в европейской стране Маргарет Тэтчер.

Фото: youtube.com/ SonyPicturesRU
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С политическими решениями можно соглашаться или не соглашаться, но не признавать тот факт, что железная леди сыграла огромную роль в современных международных отношениях, просто невозможно. Благодаря потрясающей игре Мэрил Стрип, которая полностью перевоплотилась в свою героиню: походкой, осанкой, движениями и голосом, - раскрывается не только история успеха Маргарет Тэтчер, но и ее глубокая личная драма. И в такие моменты железная леди предстает такой, какой публика ее не привыкла видеть.

Культура Кино и ТВ Мировое кино
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