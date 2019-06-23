Автомобиль сбил шестерых велосипедистов в Греции

О серьезном дорожно-транспортном происшествии на севере материковой Греции, возле города Козани, сообщают местные СМИ. Там легковой автомобиль сбил группу из шести велосипедистов. Двое из них погибли на месте.

Как передает РИА Новости со ссылкой на местный портал, четыре человека серьезно пострадали. Раненые доставлены в больницу города Птолемиада. Один из погибших оказался иностранцем - из Сербии.

Судя по всему, наезд, случившийся средь бела дня, не был преднамеренным. За рулем машины сидела женщина, ее личность и собственно причины аварии устанавливаются. Других подробностей трагедии пока нет.