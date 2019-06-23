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Рубрика: В мире

Автомобиль сбил шестерых велосипедистов в Греции

Текст: Марина Алешина

О серьезном дорожно-транспортном происшествии на севере материковой Греции, возле города Козани, сообщают местные СМИ. Там легковой автомобиль сбил группу из шести велосипедистов. Двое из них погибли на месте.

Фото: iStock
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Как передает РИА Новости со ссылкой на местный портал, четыре человека серьезно пострадали. Раненые доставлены в больницу города Птолемиада. Один из погибших оказался иностранцем - из Сербии.

Судя по всему, наезд, случившийся средь бела дня, не был преднамеренным. За рулем машины сидела женщина, ее личность и собственно причины аварии устанавливаются. Других подробностей трагедии пока нет.

В мире Европа Греция
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