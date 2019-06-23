Из-за угрозы нападений в Словении отстрелят 200 медведей

В Словении местные жители все чаще становятся жертвами нападений со стороны диких животных, в частности, медведей. Последний инцидент произошел на днях в окрестностях столицы страны - Любляны. Тогда от агрессии косолапого пострадала 80-летняя женщина, к счастью, отделавшаяся легкими телесными повреждениями.

Между тем власти республики всерьез обеспокоены участившимися происшествиями подобного рода. Для предотвращения аналогичных инцидентов уже привлекаются не только правоохранительные органы, но и организации охотников. "На этой неделе парламент страны экстренно принял закон, согласно которому одобрен отстрел 200 медведей и 11 волков. Закон утвержден в связи с участившимися случаями нападений на сельхозугодья, протестами фермеров, которые каждодневно сталкиваются с убитым или раненным скотом", - сообщили в воскресенье местные СМИ.

Советы от специалистов МЧС России

Российские спасатели обращают внимание на то, что медведь весьма осторожный зверь и обычно избегает встреч с людьми, но это одно из немногих животных, которое может представлять опасность для человека.

"В абсолютном большинстве случаев встреч с человеком медведи убегают, - отмечают эксперты. - Но бывает изредка и так, что зверь не убегает, а даже приближается. В местах, где люди бывают редко, такое поведение может быть продиктовано любопытством. В конце июня, в июле, но чаще в августе у медведей проходит гон, и ревнивый самец, враждующий с другими соперниками, может напасть, обнаружив человека на своей территории".

Резонно возникает вопрос: "А что делать, если встретишь медведя?" Однозначно и просто ответить на этот вопрос нельзя, подчеркивают в МЧС, но все-таки можно дать несколько советов, чтобы избежать нежелательной встречи: "Во-первых, нельзя оставлять пищевые отходы в месте отдыха и на тропинках, где постоянно ходят люди. Во-вторых, надо следить за тем, где вы разбиваете лагерь. Желательно это делать в стороне от троп. Большой костер и большая компания в лагере также удержат медведей на расстоянии, при условии, что он сможет обойти лагерь стороной. В-третьих, когда вы движетесь по тропе, старайтесь издавать побольше звуков: разговаривайте, пойте, стучите камнем о камень. Дело в том, что медведь - очень осторожное животное, лишний раз на рожон не полезет. Ему часто хватает просто топота ног и шума отодвигаемых веток, чтобы услышать человека издали, и уйти в сторону. Но дополнительные звуки помогут вам разминуться с медведем. Вообще же в лесу старайтесь держаться открытых мест и редколесий. На открытой местности легче заранее увидеть медведя, чем в зарослях".

Если же встречи с медведем не удалось избежать, говорят спасатели, то самое главное - не паниковать ни при каких условиях! "Медведь не любит сталкиваться со всем, что больше его, поэтому есть такой способ отпугнуть медведя: поднимите рюкзаки над собой или сбейтесь в плотную группу или, например, встаньте на плечи друг другу, распахните куртки, - учат специалисты. - Можно поднять шум и крик, это помогает. Ни в коем случае нельзя разбегаться в разные стороны, разделять группу. Если медведь все-таки пытается приблизиться, в 90 процентах случаев хватает резкого свиста или неожиданного хлопка в ладони, чтобы зверь побежал прочь. Если он продолжает приближаться, следующее средство - бросить в него камешек. Как правило, работает. Медведи боятся всего неожиданного. Неожиданно распахнутого плаща или неожиданно подброшенного вверх рюкзака. Не поворачивайтесь к медведю спиной! Не пытайтесь убежать от медведя. При контакте с медведем старайтесь не смотреть ему в глаза, в животном мире это означает вызов. Самым опасным для туристов является встреча с медведицей, у которой есть медвежата, особенно если случайно оказаться между ней и детенышами. Поэтому, как только увидели медвежонка, сразу же уходите туда, куда ему будет трудно за вами идти. Медвежата очень любопытны, а медведица, следуя инстинкту, будет слепо их защищать. И уж верхом глупости будет попытка подойти к медвежонку, чтобы погладить его, поиграть с ним, сделать фотографию. Даже если медведицы не видно рядом, она, скорее всего где-то поблизости. Существует мнение, что медведь, вставая на задние лапы, выражает агрессивные намерения. Но на самом деле чаще всего он принимает такую позу, чтобы получше рассмотреть то, что его заинтересовало и предупредить о своем присутствии. А вот если медведь начинает глядя на вас оттопыривать нижнюю губу и делать выпады в вашу сторону, это - сигнал, что вы нарушили его территорию, требование - "уходи". "Уходить" надо не поворачиваясь к медведю спиной, не надо шуметь, не делайте резких движений, просто задним ходом побыстрее, плавно удалитесь из опасной зоны по диагонали, но если медведь начинает следовать за вами, остановитесь и не сходите с места. Когда покинете опасное место, бегите со всех ног и издавайте побольше шума, кричите, свистите в свисток, привлекайте внимание других людей! Если же медведь начинает нападать, сдавайтесь! Падайте на землю и притворитесь мертвым. Лежите на животе или свернитесь клубком, руки за головой. Для медведя характерно прекращение нападения, если почувствует, что угроза устранена. Оставайтесь неподвижным как можно дольше. Если вы пошевелитесь, и медведь увидит или услышит вас, он может вернуться и возобновить нападение".