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Рубрика: В мире

Мэр американского Ванкувера призвала открыть консульство РФ в Сиэтле

Текст: Екатерина Забродина

Мэр американского города Ванкувер в штате Вашингтон Энн Макэнерни-Огл выступила за скорейшее возобновление работы генконсульства РФ в Сиэтле, закрытого в марте прошлого года. Об этом она рассказала в интервью ТАСС.

Фото: Виталий Юрчак/ РГ
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По словам мэра, сейчас на всем Западном побережье США нет российского дипломатического представительства, и это создает проблемы не только в визовых вопросах, но и в целом для сохранения "дружественных отношений", которых стороны лишились.

Сложившуюся ситуацию Макэнерни-Огл назвала абсурдной, напомнив, что у Ванкувера были всегда крепкие связи с россиянами еще со времен знаменитого перелета Валерия Чкалова из Москвы в Ванкувер через Северный полюс - кстати, это историческое событие тут вспоминают каждый год.

Градоначальница добавила, что в регионе хотели бы восстановить отношения независимо от того, какие решения принимаются на Восточном побережье США.

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