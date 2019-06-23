Мэр американского Ванкувера призвала открыть консульство РФ в Сиэтле

Мэр американского города Ванкувер в штате Вашингтон Энн Макэнерни-Огл выступила за скорейшее возобновление работы генконсульства РФ в Сиэтле, закрытого в марте прошлого года. Об этом она рассказала в интервью ТАСС.

По словам мэра, сейчас на всем Западном побережье США нет российского дипломатического представительства, и это создает проблемы не только в визовых вопросах, но и в целом для сохранения "дружественных отношений", которых стороны лишились.

Сложившуюся ситуацию Макэнерни-Огл назвала абсурдной, напомнив, что у Ванкувера были всегда крепкие связи с россиянами еще со времен знаменитого перелета Валерия Чкалова из Москвы в Ванкувер через Северный полюс - кстати, это историческое событие тут вспоминают каждый год.

Градоначальница добавила, что в регионе хотели бы восстановить отношения независимо от того, какие решения принимаются на Восточном побережье США.