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23.06.2019 10:21
Рубрика: Власть

Путин поздравил россиян с сабантуем

Текст: Айсель Герейханова

Владимир Путин поздравил всех с башкирским и татарским Праздником плуга - Сабантуем.

Путин призвал губернаторов быть ближе к людям

"Этот древний, пришедший из глубины веков праздник символизирует уважение к созидательному труду землепашцев, является важной, неотъемлемой частью нашего культурного кода, богатейшего исторического, духовного наследия", - говорится в поздравительной телеграмме, размещенной на сайте Кремля. Российский президент отметил, что этот праздник отмечают представители самых разных национальностей во многих регионах России. Глава государства напомнил, что Сабантуй объединяет людей, и к этому дню готовятся заранее. В сами праздничные дни в городах и селах проходят веселые народные гулянья, спортивные состязания, концерты, игры и конкурсы.

"И конечно, здесь, в Татарстане, в центре торжеств, сегодня также царит особая атмосфера радости, открытости, гостеприимства, искреннего, доброжелательного человеческого общения", - подчеркнул Путин.

В своем поздравлении президент пожелал всем хорошего настроения и успехов.

Власть Работа власти Общество Ежедневник Праздники Президент
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