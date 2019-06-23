Под Тверью катер вылетел на берег: восемь пострадавших

В Калязинском районе Тверской области на акватории реки Нерль катер с пассажирами вылетел на берег и врезлся в дерево. В результате ЧП несколько человек получили ранения, сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Позже в областном СУ СК РФ рассказали подробности произошедшего. Выяснилось, что управлял судном 39-летний мужчина, а пассажирами катера были еще двое взрослых и пятеро детей. В результате травмы получили все восемь человек, они госпитализированы.

- По данному факту Кашинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Тверской области проводится доследственная проверка, - отметили в СК. - Проведен осмотр места происшествия, опрошен мужчина, управлявший маломерным судном, и пассажиры. Назначены судебно-медицинские экспертизы.