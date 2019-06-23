В Забайкалье число жертв ДТП с иномарками выросло до пяти

В Забайкальском крае количество жертв аварии с участием двух иномарок увеличилось до пяти человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Напомним, ДТП в Читинском районе на Яблоновом хребте произошло накануне вечером. Автомобиль Toyota Celsior на "встречке" столкнулся с Toyota Camry.

На месте аварии погибли четыре человека. Еще шестеро, в том числе двое детей, были госпитализированы.

"На сегодня количество жертв увеличилось до пяти, это все взрослые. Из машины Toyota Celsior скончались четыре человека, в том числе водитель и один пассажир, находившийся в этом автомобиле, госпитализирован. Из второй иномарки водитель и двое детей госпитализированы, одна женщина погибла", - рассказали ТАСС в пресс-службе МВД.

Основная версия причины ДТП - выезд водителя Toyota Celsior на полосу встречного движения.