В Удмуртии задержали подозреваемого в осквернении 40 могил

В Удмуртии задержан подозреваемый в осквернении могил в селе Красногороском. Им оказался 40-летний местный житель, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Мужчина, с детства инвалид второй группы, состоит на учете в клинической больнице. В момент совершения преступления он был пьян, что вызвало внезапную агрессию. В итоге селянин осквернил около 40 могил, повалив кресты и надгробные памятники.

По факту происшествия возбужено уголовное дело по части 1 статьи 244 УК РФ "Надругательство над телами умерших либо уничтожение, повреждение или осквернение мест захоронения, надмогильных сооружений или кладбищенских зданий, предназначенных для церемоний в связи с погребением умерших или их поминовением".