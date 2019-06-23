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23.06.2019 20:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Удмуртии задержали подозреваемого в осквернении 40 могил

Текст: Яна Шамаева (Ижевск)

В Удмуртии задержан подозреваемый в осквернении могил в селе Красногороском. Им оказался 40-летний местный житель, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Мужчина, с детства инвалид второй группы, состоит на учете в клинической больнице. В момент совершения преступления он был пьян, что вызвало внезапную агрессию. В итоге селянин осквернил около 40 могил, повалив кресты и надгробные памятники.

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По факту происшествия возбужено уголовное дело по части 1 статьи 244 УК РФ "Надругательство над телами умерших либо уничтожение, повреждение или осквернение мест захоронения, надмогильных сооружений или кладбищенских зданий, предназначенных для церемоний в связи с погребением умерших или их поминовением".

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Приволжье ПФО Удмуртия
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