Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
23.06.2019,  
12:00
Текст:  Руслан Мельников

Видео: впервые показано использование секретной ракеты для Ми-28НМ

В интернете появилось видео использования новейшей ракеты для вертолета Ми-28НМ, который производится в Ростове-на-Дону.

Съемки осуществлялись телеканалом "Звезда". При этом характеристики ракеты не раскрываются, ее изображение также скрыто. Не указывается также название ракеты. Зато на видео попал впечатляющий результат применения нового оружия.

Фото: Николай Грищенко/РГ
ВКС России получили два модернизированных вертолета Ми-28НМ

Мощный взрыв буквально смел макет танка, который использовался в качестве мишени.

По словам генконструктора АО "Московского вертолетного завода им. М.Л.Миля" Виталия Щербины, новое оружие особенное. Оно является первой в России многофункциональной вертолетной ракетой класса воздух-воздух / воздух-поверхность с головкой самонаведения.

Также отмечается, что новая ракета, способная поражать наземные цели, включая любые танки, надводные и подводные объекты, обладает повышенной боевой мощью. Еще одним ее преимуществом является дальний радиус действия. Это позволяет экипажу вертолета наносить удар по любым целям, не входя в опасную зону поражения со стороны средств ПВО противника.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
ракеты
Фото: Bernhard Gröhl / wikimedia.org
Самолет непростой судьбы: первый полет Ту-22 состоялся 61 год назад 21.06.2019
Ракетный комплекс "Триумф" защитил Ленобласть от удара "противника" 19.06.2019
Названо принципиальное отличие С-400 от предыдущих комплексов 18.06.2019
вертолеты
Фото: Bin im Garten / wikimedia.org
Смертоносный "зверобой": знаменитая пушка БС-3 замечена в Хаме 20.06.2019
Почему Ка-50 назвали "Черная акула" 17.06.2019
"Огневую карусель" российских Ми-24П сняли на видео в Сирии 17.06.2019