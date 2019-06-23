Видео: впервые показано использование секретной ракеты для Ми-28НМ

В интернете появилось видео использования новейшей ракеты для вертолета Ми-28НМ, который производится в Ростове-на-Дону.

Съемки осуществлялись телеканалом "Звезда". При этом характеристики ракеты не раскрываются, ее изображение также скрыто. Не указывается также название ракеты. Зато на видео попал впечатляющий результат применения нового оружия.

Мощный взрыв буквально смел макет танка, который использовался в качестве мишени.

По словам генконструктора АО "Московского вертолетного завода им. М.Л.Миля" Виталия Щербины, новое оружие особенное. Оно является первой в России многофункциональной вертолетной ракетой класса воздух-воздух / воздух-поверхность с головкой самонаведения.

Также отмечается, что новая ракета, способная поражать наземные цели, включая любые танки, надводные и подводные объекты, обладает повышенной боевой мощью. Еще одним ее преимуществом является дальний радиус действия. Это позволяет экипажу вертолета наносить удар по любым целям, не входя в опасную зону поражения со стороны средств ПВО противника.