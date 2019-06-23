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23.06.2019,  
11:08
Текст:  Николай Грищенко

ВКС России получили два модернизированных вертолета Ми-28НМ

В строевые части ВКС России поступили два модернизированных вертолета Ми-28НМ, а в 2020 году армия получит шесть сверхсовременных вертолетов "Ночной охотник". Машины прошли боевую апробацию в Сирии.
Фото: Николай Грищенко/РГ Фото: Николай Грищенко/РГ
Фото: Николай Грищенко/РГ

Главным отличием модернизированных машин является новое дальнобойное ракетное вооружение - до 25 километров и РЛС кругового обзора. Их сочетание вкупе с бронированным фюзеляжем делают вертолет Ми-28НМ самым совершенным боевым вертолетом в мире.

"Две машины уже переданы на сегодняшний день Министерству обороны​​. Они будут подключены к государственным испытаниям. Установочная партия из шести машин должна поступить в ВКС в следующем году", - заявил ТК "Звезда" генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

Фото: Пресс-служба ВВО
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Отметим, что в марте опытный образец Ми-28НМ производства вертолетного завода в Ростове-на-Дону был доставлен на сирийскую авиабазу Хмеймим для испытаний на ближневосточном театре боевых действий. Помимо прочего, в условиях высоких температур и песчаных бурь проверялась работа нового радиолокационного комплекса вертолета.

Главным отличием улучшенного "Ночного охотника" от прежней версии, помимо надвтулочного радара кругового обзора, стала дублированная система управления - пилотировать вертолет при необходимости может и летчик-оператор. Кроме того, модернизация затронула практически все компоненты Ми-28НМ: фюзеляж, двигатели, аппаратура навигации и связи.

Вертолет получил возможность работать с беспилотниками и применять ракеты, способные поражать цели на расстоянии свыше 25 километров. Сейчас "Ночной охотник" несет ракеты с дальностью поражения до 15 километров.

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