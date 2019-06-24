Аналог "Самума": новую разработку для ВДВ представили в Китае

Китайские автомобили семейства XLW 2040I (один из них - с двуствольным 25-миллиметровым орудием). Фото: https://t.co/nGch3nY6Cp pic.twitter.com/S8zV6KGTcA — Komandante (@KomandanteS17) 24 июня 2019 г.

По данным разработчиков из уханьского Xiaolong Auto, их транспортные средства способны преодолевать препятствия высотой в полметра, проходить рвы глубиной 75 сантиметров и подниматься по дороге с уклоном 45 градусов. Максимальная скорость составляет 135 километров в час.

Как утверждается, по характеристикам эти машины можно сравнить с немецким Mercedes-Benz Unimog. В то же время они превосходит HUMVEE американских военных.

Основным предназначением станет служба в воздушно-десантных войсках. Китайские эксперты считают, что они хорошо совместимы с самолетами Y-8 и Y-9, которые уже находятся в эксплуатации. Новый транспортник Y-20 может брать на борт несколько таких автомобилей.

XLW2040I, демонстрирующийся на выставке, был оснащен двуствольным 25-миллиметровым артиллерийским орудием тип 87, являющемся копией советской ЗУ-23-2, но увеличенного калибра. Боекомплект - 480 снарядов. Заявляется, что дальность стрельбы, якобы, достигает 4000 м (на самом деле - не более 2500 м), скорострельность - 15 выстрелов в секунду.

Данная установка способна уничтожать самолеты и крылатые ракеты, летящие на малой высоте.

Компания заявила, что автомобиль может быть оснащен 10 различными видами оружия, включая 35-миллиметровую пушку и противотанковое безоткатное орудие.

Опытные образцы транспортных средств успешно завершили испытания в Китайской Народно-Освободительной Армии.

В настоящее время изучается экспортный потенциал автомобиля для продвижения его на рынки Ближнего Востока и Африки.

В то же время российские военные эксперты видят в данной военной разработке большое влияние российского комплекса "Самум" (Сверхмобильная артиллерийская многоцелевая установка модернизированная), впервые продемонстрированного на Международном военно-техническом форуме "Армия-2017". Отечественная машина имеет ряд преимуществ, она более скоростная и проходимая. Пушечная установка может управляться наводчиком - оператором дистанционно из защищенного броней десантного отделения.