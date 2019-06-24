Банк России введет лимиты на кредиты и займы людям с большими долгами

Банк России наметил целую программу ограничения кредитования граждан, которые отдают на обслуживание долга основную часть своих доходов.

Регулятор уже подготовил введение с 1 октября механизма расчета долговой нагрузки всех граждан, которые оставляют заявку на потребкредит объемом свыше 10 тысяч рублей: если отношение выплат по всем кредитам, включая вновь выдаваемый, к доходам превышает 50% (это соотношение называется ПДН, или PTI), то при расчете достаточности капитала (ключевого для банков обязательного норматива) будут применяться повышенные надбавки к коэффициентам риска. И чем больше ПДН и полная стоимость кредита (ПСК), на которую соглашается заемщик - а эти вещи, как правило, связаны, - тем больше надбавка. Правда, пока до конца не решенной остается чисто техническая задача - как обеспечить банки корректной информацией о доходах заемщика и обо всех взятых им кредитах. В частности, поскольку сведения о них могут храниться в разных бюро кредитных историй (БКИ), Банк России планирует наделить одно или несколько бюро статусом "квалифицированных", и они будут выступать как агрегаторы данных по заемщикам из всех БКИ.

В первую очередь лимиты на работу с закредитованными гражданами могут быть введены для МФО

Следующим шагом могут стать прямые лимиты для банков на выдачу потребкредитов гражданам с высокой долговой нагрузкой, а также лимиты на ипотеку с низким первоначальным взносом. Похожие ограничения есть в ряде стран, где регуляторы опасаются "перегрева" рынка. Такое пристальное внимание российского ЦБ к этим сегментам объясняется целым набором факторов: бум потребкредитования происходит при нерастущих реальных доходах граждан, и безнаказанно это долго продолжаться не может; потребкредиты тратятся в основном на покупку импортных товаров, а значит, разгоняют инфляцию и в то же время приносят мало пользы внутреннему спросу; по ипотечным кредитам с низким первоначальным взносом заемщики чаще допускают просрочку.

Право вводить такие лимиты Банк России запланировал законодательно закрепить к апрелю 2020 года, конкретные предложения он представит в консультативном докладе не позднее сентября. Новое регулирование затронет как банки, так и микрофинансовые организации, следует из "дорожной карты" ЦБ. До публикации консультативного доклада регулятор отказался раскрывать детали своего замысла, в частности, неизвестным остается предельное значение ПДН, которое подпадет под ограничение. Относительно безопасным считается ситуация, когда среднестатистический заемщик тратит на обслуживание долга не более половины своих доходов.

"В первую очередь такое решение может быть актуально для микрофинансовых организаций, которые специализируются на выдаче кредитов людям со значительной долговой нагрузкой под высокий процент, а также в экспресс-кредитовании на небольшие суммы с высокой ставкой", - предполагает председатель правления банка "Русский стандарт" Александр Самохвалов. Большинство банков, отмечает он, начнут движение в сторону ужесточения требований к долговой нагрузке заемщиков уже после введения надбавок к коэффициентам риска в зависимости от ПДН и ПСК: "Финансовые организации должны будут более избирательно подходить к кредитованию в высокорисковых сегментах, особенно это касается небольших игроков рынка".