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24.06.2019 18:11
Рубрика: Экономика

Рынок строгих правил

Банк России введет лимиты на кредиты и займы людям с большими долгами
Текст: Игорь Зубков
Банк России наметил целую программу ограничения кредитования граждан, которые отдают на обслуживание долга основную часть своих доходов.
Фото: istockphoto.com Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

Регулятор уже подготовил введение с 1 октября механизма расчета долговой нагрузки всех граждан, которые оставляют заявку на потребкредит объемом свыше 10 тысяч рублей: если отношение выплат по всем кредитам, включая вновь выдаваемый, к доходам превышает 50% (это соотношение называется ПДН, или PTI), то при расчете достаточности капитала (ключевого для банков обязательного норматива) будут применяться повышенные надбавки к коэффициентам риска. И чем больше ПДН и полная стоимость кредита (ПСК), на которую соглашается заемщик - а эти вещи, как правило, связаны, - тем больше надбавка. Правда, пока до конца не решенной остается чисто техническая задача - как обеспечить банки корректной информацией о доходах заемщика и обо всех взятых им кредитах. В частности, поскольку сведения о них могут храниться в разных бюро кредитных историй (БКИ), Банк России планирует наделить одно или несколько бюро статусом "квалифицированных", и они будут выступать как агрегаторы данных по заемщикам из всех БКИ.

В первую очередь лимиты на работу с закредитованными гражданами могут быть введены для МФО
Фото: Photoxpress
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Следующим шагом могут стать прямые лимиты для банков на выдачу потребкредитов гражданам с высокой долговой нагрузкой, а также лимиты на ипотеку с низким первоначальным взносом. Похожие ограничения есть в ряде стран, где регуляторы опасаются "перегрева" рынка. Такое пристальное внимание российского ЦБ к этим сегментам объясняется целым набором факторов: бум потребкредитования происходит при нерастущих реальных доходах граждан, и безнаказанно это долго продолжаться не может; потребкредиты тратятся в основном на покупку импортных товаров, а значит, разгоняют инфляцию и в то же время приносят мало пользы внутреннему спросу; по ипотечным кредитам с низким первоначальным взносом заемщики чаще допускают просрочку.

Право вводить такие лимиты Банк России запланировал законодательно закрепить к апрелю 2020 года, конкретные предложения он представит в консультативном докладе не позднее сентября. Новое регулирование затронет как банки, так и микрофинансовые организации, следует из "дорожной карты" ЦБ. До публикации консультативного доклада регулятор отказался раскрывать детали своего замысла, в частности, неизвестным остается предельное значение ПДН, которое подпадет под ограничение. Относительно безопасным считается ситуация, когда среднестатистический заемщик тратит на обслуживание долга не более половины своих доходов.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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"В первую очередь такое решение может быть актуально для микрофинансовых организаций, которые специализируются на выдаче кредитов людям со значительной долговой нагрузкой под высокий процент, а также в экспресс-кредитовании на небольшие суммы с высокой ставкой", - предполагает председатель правления банка "Русский стандарт" Александр Самохвалов. Большинство банков, отмечает он, начнут движение в сторону ужесточения требований к долговой нагрузке заемщиков уже после введения надбавок к коэффициентам риска в зависимости от ПДН и ПСК: "Финансовые организации должны будут более избирательно подходить к кредитованию в высокорисковых сегментах, особенно это касается небольших игроков рынка".

Экономика Финансы Долги и кредиты Госфонды и контрольные органы Центральный банк Рынок кредитования
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