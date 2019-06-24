Десятый американец умер на отдыхе в Доминиканской республике

Житель Нью-Йорка умер во время отпуска в Доминиканской Республике, сообщает CNN со ссылкой на представителя государственного департамента США. Он стал десятым американским туристом, который умер во время или после их пребывания в этом карибском государстве в последние месяцы.

Его опознали как 56-летнего Витторио Карузо из района Глен-Коув в Лонг-Айленде. Его родственница Лиза Мария Карузо сказала News 12 Long Island, что Витторио Карузо умер после перенесенного респираторного расстройства и, возможно, сердечного приступа во время отпуска.

По словам женщины, ее шурин часто отдыхал в Доминиканской Республике после того, как продал пиццерию в Глен-Коув, которой он владел в течение последних 12 лет.

Национальная полиция Доминиканской Республики подтвердила CNN, что Карузо скончался в больнице в Санто-Доминго. По данным полиции, он впервые обратился за медицинской помощью 11 июня. Он умер от дыхательной недостаточности, сообщили в полиции.

Поток смертей заставил некоторых американцев задуматься, стоит ли им отменять предстоящие поездки в Доминиканскую Республику. Но местные чиновники уверяют туристов, смерти не связаны между собой.

В СМИ ранее сообщалось, что смертельные случаи могли быть связаны с алкоголем из мини-барах в гостиницах, где они отдыхали. ФБР помогает местным властям проводить токсикологические тесты, по крайней мере, в трех из последних случаев смерти.

В воскресенье в администрации Hard Rock Hotel и Casino в Пунта-Кане заявили, что убирают спиртные напитки из мини-баров в номерах. Ранее в этом отеле умерли два гражданина США.