"Динамо" продлило контракты с тренерским штабом и капитаном

Руководство московского "Динамо" объявило о продлении контрактов с тренерским штабом во главе с Дмитрием Хохловым, а также с капитаном команды Антоном Шуниным.

Футбольный клуб "Динамо" сообщил о продлении трудовых договоров с главным тренером Дмитрием Хохловым, тренером Юрием Никифоровым и тренером по работе с вратарями Евгением Плотниковым. У тренера по физической подготовке Патрика Лэзэреску продолжает действовать текущее соглашение с клубом.

Помимо этого подписано новое трехлетнее соглашение с капитаном команды голкипером Антоном Шуниным. Дебютировав в главной команде 21 апреля 2007 года в матче против подмосковных "Химок" (2:1), Антон с тех пор провел за "Динамо" 240 официальных игр, из которых 99 - с капитанской повязкой. В активе вратаря и капитана бело-голубых, который вызывается в сборную России, бронзовая медаль чемпионата страны, завоеванная в 2008 году.

- Я очень рад, что остаюсь в "Динамо" - родном для себя клубе, в котором вырос и состоялся как футболист. Это не рядовое для меня событие, я сейчас испытываю такое чувство, как будто у меня сегодня день рождения! За свою карьеру в клубе я застал самые разные времена - как хорошие, так и не очень. Сейчас есть уверенность, что начинается новый этап в жизни бело-голубых. С нетерпением жду старта нового сезона, в котором домашние матчи мы будем проводить на великолепном динамовском стадионе. Надеюсь, что болельщики будут заполнять трибуны на каждой игре и гнать нас вперед! Ведь только вместе мы добьемся любых поставленных целей, - сказал Антон Шунин клубной пресс-службе.