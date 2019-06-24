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24.06.2019 12:07
Рубрика: Легковые авто

Эксперт: некоторые автовладельцы чересчур увлекаются тонировкой

Текст: Юрий Зубко
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Депутаты от фракции ЛДПР подготовили законопроект об отмене штрафов за тонировку стекол на транспортном средстве. По мнению авторов документа, тонировка позволяет водителям защититься от света фар и солнечных лучей, чувствовать себя комфортнее, а также сэкономить "в связи с уменьшением нагрузки на кондиционер в летний период". Специально для "РГ" главный редактор журнала "Движок" Илья Огородников оценил эту инициативу.

"Изначально в самой тонировке ничего предосудительного нет. Многие автопроизводители предлагают заводские варианты затемненных стекол, а в бизнес и представительских классах автомобилей тонировка вообще является обязательным атрибутом.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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Вопрос, как обычно, в адекватности ее использования. К сожалению, часть автовладельцев чересчур увлекается затемнением собственного авто и начинает тонировать машину не соответствующим образом и с применением неподходящих материалов. В этом случае, особенно в темное время суток, водители на подобных авто могут реально представлять угрозу, поскольку, порой, просто не видят полной обстановки вокруг себя.

Так что в большей степени актуален регламент и стандарт использования тонировки, а не отмена или разрешение на нее.

Что же касается предложения отменить штраф за использование тонировки, то есть подозрение, что это не самая актуальная проблема для автовладельцев на сегодняшний день. Объяснение предложения повышением безопасности и экономией денег из-за меньшей работы кондиционера, мягко говоря, вызывает сомнения.

Есть подозрение, что часть депутатов личные пожелания просто транслируют на законодательный уровень", - рассказал эксперт.

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#автомобили