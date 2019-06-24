Как избежать замаскированной под письма вирусной атаки

Центр цифровой экспертизы Роскачества рекомендует внимательно относиться ко всем входящим письмам: не переходить по подозрительным ссылкам и ни в коем случае не открывать вложенные архивы, говорит руководитель центра Антон Куканов.

"Обычно крупные компании не отправляют архивы с файлами, а просто прикладывают их к письму. Поэтому, если вам пришло письмо с архивом, с большой долей вероятности это вирусная атака. Удалите письмо, не открывая вложения", - сказал он.

Ранее газета РБК сообщила, о всплеске активности вируса-вымогателя Troldesh на компании в нашей стране. "Зараженные" письма приходят от имени известным СМИ, автодилеров, автокомпаний, хотя на самом деле отношения к ним не имеют, их электронные адреса поддельны. К таким письмам прикрепляются запароленный архивный файл. Злоумышленники предлагают открыть его, чтобы прочитать подробности "заказа". На самом деле активизируется вирус, который шифрует файлы, а потом требует выкуп за расшифровку, генерирует трафик на сайты для повышения их прибыли от рекламы, майнит криптовалюту.