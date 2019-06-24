Кевин Костнер: На знаменитом постере "Телохранителя" нет Уитни Хьюстон

I just found out that Whitney Houston was not on The Bodyguard poster. He's carrying an extra 😲 pic.twitter.com/Ox6kFVTaA6 — Monica (@TvMonicaTv) 24 июня 2019 г.

64-летний американский музыкант, "оскаровский" актер и режиссер Кевин Костнер внезапно раскрыл "тайну" постера мелодрамы "Телохранитель", вышедшей в 1992-м и остающейся одной из самых известных и популярных лент с его участием.

Речь идет про эротичный простер картины, на которой Фрэнк, герой Костнера, выносит из клуба Рэйчел, персонажа ныне покойной американской актрисы и певицы Уитни Хьюстон… Рэйчел - да, как говорится, не ту.

The Bodyguard is a Classic movie. pic.twitter.com/P3V3UYSbez — Jesuschrist (@Jesusch22375337) 23 июня 2019 г.

Согласно откровениям Костнера изданию EW, на плакат картины попала не Хьюстон, а ее дублерша. По словам актера, на момент, когда был сделан этот кадр - другом Кевина, Хьюстон уже свое отработала и ушла со съемочной площадки, уехав домой.

Kevin Costner reveals secret about Whitney Houston and that iconic 'The Bodyguard' poster - https://t.co/IF7B8eOBrP pic.twitter.com/IAa2nqRtHz — usa news (@USA_DAILY_NEWS) 23 июня 2019 г.

Когда Кевин увидел фото, то сразу понял - кадр отличный. И выдвинул предложение студии Warner Brothers его использовать. Причем кинобоссам сначала идея не понравилась, поскольку на снимке не было видно лица Хьюстон, "огромной поп-звезды", которое могло бы дополнительно привлечь публику.

И они начали предлагать свои варианты. Включая "прифотошопленную" голову Уитни. Но Костнер им пояснил: там ведь всё логично - девушка напугана происходящим в клубе. Вот и уткнулась. И на студии вняли.

"Телохранителя" поставил Мик Джексон. Костнер выступил сопродюсером проекта. При бюджете в 25 миллионов фильм заработал в прокате 411.