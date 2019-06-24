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Кевин Костнер: На знаменитом постере "Телохранителя" нет Уитни Хьюстон

Новости
    24.06.2019, 12:05
Текст:   Олег Усков

64-летний американский музыкант, "оскаровский" актер и режиссер Кевин Костнер внезапно раскрыл "тайну" постера мелодрамы "Телохранитель", вышедшей в 1992-м и остающейся одной из самых известных и популярных лент с его участием.  

Речь идет про эротичный простер картины, на которой Фрэнк, герой Костнера, выносит из клуба Рэйчел, персонажа ныне покойной американской актрисы и певицы Уитни Хьюстон… Рэйчел - да, как говорится, не ту.

Согласно откровениям Костнера изданию EW, на плакат картины попала не Хьюстон, а ее дублерша. По словам актера, на момент, когда был сделан этот кадр - другом Кевина, Хьюстон уже свое отработала и ушла со съемочной площадки, уехав домой.

Когда Кевин увидел фото, то сразу понял - кадр отличный. И выдвинул предложение студии Warner Brothers его использовать. Причем кинобоссам сначала идея не понравилась, поскольку на снимке не было видно лица Хьюстон, "огромной поп-звезды", которое могло бы дополнительно привлечь публику.

И они начали предлагать свои варианты. Включая "прифотошопленную" голову Уитни. Но Костнер им пояснил: там ведь всё логично - девушка напугана происходящим в клубе. Вот и уткнулась. И на студии вняли.

"Телохранителя" поставил Мик Джексон. Костнер выступил сопродюсером проекта. При бюджете в 25 миллионов фильм заработал в прокате 411.

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