Кристиан Бэйл может сыграть в секретном проекте "Вальгалла"

Лауреат "Оскара" Кристиан Бэйл, один из наиболее впечатляющих актеров своего поколения, может еще раз поработать с режиссером Скоттом Купером.

Как передает Deadline, речь идет о возможной картине "Вальгалла" (Valhalla) для всеобъемлющего сервиса Netflix.

При этом проект - пока крайне секретен и никаких деталей по нему не обнародовано, почти всё - одни слухи.

Такие как, например, что еще одна роль в ленте может достаться Джоэлу Эдгертону ("Чёрная месса" того же Купера), - дополняет Collider. Присовокупив, что никаких официальных подтверждений ничему из сказанного выше нет.

Напомним, что ранее Бэйл снялся у Купера в триллере 2013-го года "Из пекла" и вестерне 2017-го "Недруги".