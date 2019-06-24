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Кристиан Бэйл может сыграть в секретном проекте "Вальгалла"

Новости
    24.06.2019, 12:50
Текст:   Олег Усков

Лауреат "Оскара" Кристиан Бэйл, один из наиболее впечатляющих актеров своего поколения, может еще раз поработать с режиссером Скоттом Купером.

Как передает Deadline, речь идет о возможной картине "Вальгалла" (Valhalla) для всеобъемлющего сервиса Netflix.

Фото: twitter.com/ TvMonicaTv
Кевин Костнер: На знаменитом постере "Телохранителя" нет Уитни Хьюстон

При этом проект - пока крайне секретен и никаких деталей по нему не обнародовано, почти всё - одни слухи.

Такие как, например, что еще одна роль в ленте может достаться Джоэлу Эдгертону ("Чёрная месса" того же Купера), - дополняет Collider. Присовокупив, что никаких официальных подтверждений ничему из сказанного выше нет.

Напомним, что ранее Бэйл снялся у Купера в триллере 2013-го года "Из пекла" и вестерне 2017-го "Недруги".

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