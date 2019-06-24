МВД заказало пробную партию снайперских винтовок ORSIS Т-5000

Министерство внутренних дел России заказало пробную партию высокоточных снайперских винтовок ORSIS T-5000. Об этом со ссылкой на генерального директора "Промтехнологий" Владимира Злобина сообщает РИА Новости.

Также компания уже передала ФСО партию карабинов ORSIS K-15 "Брат", предназначенных для опытной эксплуатации. До конца 2019 года опытные партии модернизированных версий этих карабинов поставят ФСБ и Росгвардии.

- Они будут более интересные и более совершенные, - уточнил Злобин.

Винтовка ORSIS T-5000 позволяет поразить цель в любое время суток и при любых погодных условиях без предварительной пристрелки и технической подготовки на расстоянии до 1,5 километра. Предназначена она для антитеррористических и специализированных снайперских подразделений и выпускается в двух калибрах: 308 Winchester и 338 Lapua Magnum.