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24.06.2019,  
11:44
Текст:  Яна Шамаева

МВД заказало пробную партию снайперских винтовок ORSIS Т-5000

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Министерство внутренних дел России заказало пробную партию высокоточных снайперских винтовок ORSIS T-5000. Об этом со ссылкой на генерального директора "Промтехнологий" Владимира Злобина сообщает РИА Новости.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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Также компания уже передала ФСО партию карабинов ORSIS K-15 "Брат", предназначенных для опытной эксплуатации. До конца 2019 года опытные партии модернизированных версий этих карабинов поставят ФСБ и Росгвардии.

- Они будут более интересные и более совершенные, - уточнил Злобин.

Винтовка ORSIS T-5000 позволяет поразить цель в любое время суток и при любых погодных условиях без предварительной пристрелки и технической подготовки на расстоянии до 1,5 километра. Предназначена она для антитеррористических и специализированных снайперских подразделений и выпускается в двух калибрах: 308 Winchester и 338 Lapua Magnum.

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