На форуме "Армия-2019" покажут патроны c уменьшенной скоростью пули

На Международном военно-техническом форуме "Армия-2019" продемонстрируют различные боеприпасы к стрелковому орудию.

Об этом агентству "Интерфакс" сообщил генеральный директор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения Альберт Баков. Он добавил, что разработаны боеприпасы нескольких вариантов - патроны с уменьшенной скоростью пули, обыкновенной, бронебойной, бронебойно-трассирующей пулями, патроны к подводному оружию, испытательные патроны.

Кроме того, на военно-техническом форуме покажут и маркерные боеприпасы - учебно-практические патроны с пулями, содержащими маркирующую рецептуру, для штатного оружия - пистолета Ярыгина. Они наносят видимые метки при взаимодействии пуль с преградой.