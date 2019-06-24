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24.06.2019,  
13:22
Текст:  Светлана Цыганкова

На форуме "Армия-2019" покажут патроны c уменьшенной скоростью пули

Фото: USMC / wikipedia.org Фото: USMC / wikipedia.org
Фото: USMC / wikipedia.org

На Международном военно-техническом форуме "Армия-2019" продемонстрируют различные боеприпасы к стрелковому орудию.

Фото: Александр Емельяненков
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Об этом агентству "Интерфакс" сообщил генеральный директор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения Альберт Баков. Он добавил, что разработаны боеприпасы нескольких вариантов - патроны с уменьшенной скоростью пули, обыкновенной, бронебойной, бронебойно-трассирующей пулями, патроны к подводному оружию, испытательные патроны.

Кроме того, на военно-техническом форуме покажут и маркерные боеприпасы - учебно-практические патроны с пулями, содержащими маркирующую рецептуру, для штатного оружия - пистолета Ярыгина. Они наносят видимые метки при взаимодействии пуль с преградой.

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Фото: United States Goverment/ Wikimedia.org
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