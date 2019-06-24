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24.06.2019 19:18
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Калуге сотрудник ГИБДД на мотоцикле насмерть сбил пешехода

Текст: Елена Шулепова

В Калуге начата служебная проверка в связи с наездом сотрудника ГИБДД на пешехода. От полученных травм пешеход скончался в больнице, полицейский госпитализирован с переломами, сообщила "РГ" руководитель пресс-службы регионального главка МВД Ирина Зимина.

Фото: ГУ МВД по Воронежской области
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Трагедия произошла накануне в 21:20 на улице Жукова. Полицейский на служебном мотоцикле наехал на пешехода, переходившего улицу в неположенном месте. Пешеходный переход от места ДТП находится сравнительно недалеко, но мужчина решил "сократить путь" и внезапно вышел на проезжую часть перед мотоциклом.

По словам Ирины Зиминой, полицейский экстренно тормозил, но избежать столкновения не удалось. Сотрудник ГИБДД наехал на человека, при этом получив травмы.

В это время в Калуге была гроза и сильный дождь. Кроме того, участок дороги, где произошло ДТП, не освещается, подчеркнула Зимина. Не исключено, что из-за темноты и ливня пешеход и мотоциклист вовремя не увидели друг друга. Установлено, что полицейский был трезв.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область Калуга
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