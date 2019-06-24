В Японском море с полузатопленной шхуны спасли рыбаков КНДР

Шестерых северокорейских рыбаков спас экипаж иностранного теплохода в Японском море.

Мужчины сидели на полузатопленной рыбацкой шхуне с 15 июня. В тот день их судно потерпело крушение в шторм.

Как сообщил РИА Новости сотрудник морского спасательно-координационного центра Владивостока Николай Пирожков, их эвакуировали моряки теплохода Blue Balance (флаг Панамы), следовавшего из порта Ванино в Китай. Это произошло в 140 милях к юго-востоку от Находки.

Рыбаки находятся на борту судна. Его экипаж сам выберет, где высадить спасенных.