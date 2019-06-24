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24.06.2019 07:21
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Во Владивостоке лженаркополицейские похитили 22 человека

Текст: Анна Бондаренко

В Приморье передано в суд уголовное дело, фигурантами которого являются шесть жителей Владивостока. Они обвиняются в похищении людей и вымогательстве, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ в Дальневосточном федеральном округе.

По версии следствия, группу в 2014 году создал один фигурантов, который ранее был судим за вымогательство. Целью группы были люди, причастные, по его мнению, к торговле наркотиками. Их похищали и с применением насилия под угрозой привлечения к уголовной ответственности вымогали деньги. Всего членами организованной группы в 2014-2015 годах в крае были похищены 22 человека.

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Совершая преступления, похитители представлялись сотрудниками ФСКН России, для убедительности у них имелись поддельные служебные удостоверения.

Людей привозили в помещение, оборудованное под служебный кабинет, там им говорили, что некие оперативно-розыскные данные доказывают их причастность к незаконному обороту наркотиков и предлагали откупиться деньгами.

К уголовной ответственности за пособничество в похищениях также привлечен человек, предоставлявший нежилое помещение, куда привозили похищенных людей.

Еще одним фигурантом дела стал бывший заместитель начальника отдела управления ФСКН России по Приморскому краю, подстрекавший к преступлениям и содействовавший им. Установлена его причастность к двум эпизодам. Он обвиняется по пункту "в" части 3 статьи 286 УК РФ "Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий, с причинением тяжких последствий". Как выяснили следователи, по его указанию одному из похищенных в карман подбросили сверток с героином, после чего тот был незаконно привлечен к уголовной ответственности.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток
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