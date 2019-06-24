"Калашников" получил заказ от Минобороны на создание боевых роботов

Концерн "Калашников" получил от министерства обороны России заказ на создание линейки боевых робототехнических комплексов. Она называется "Соратник".

Об этом сообщил генеральный директор концерна Владимир Дмитриев на традиционной ежегодной презентации концерна в преддверии форума "Армия-2019", пишет РИА Новости. Гендиректор добавил, что первый комплекс показали несколько лет назад. И он прошел опытную эксплуатацию. Не так давно получили и заказ.

- Это будут совершенно другие изделия - целая линейка продуктов, - отметил Дмитриев.

"Соратник" - робототехнический комплекс, разработанный в инициативном порядке. Теперь будет создаваться семейство роботов в интересах министерства обороны Российской Федерации.

"Соратник" способен самостоятельно обнаружить и уничтожить цель. Машина действует в радиусе до 10 километров и может двигаться со скоростью до 40 километров в час.

На презентации гендиректор также заявил, что "Калашников" создал первый в России барражирующий дрон-камикадзе "Ланцет". Второй продукт в линейке ударных беспилотников - "ZALA Ланцет". Это интеллектуальный комплекс, в который включены несколько элементов - разведывательный, связной, навигационный и высокоточный. Комплекс может наносить удары и в воздухе, и на земле, и в воде без создания наземной или морской инфраструктуры. Превосходит стандартные виды вооружений.