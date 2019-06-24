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24.06.2019,  
21:59
Текст:  Светлана Цыганкова

"Калашников" получил заказ от Минобороны на создание боевых роботов

Фото: Артем Коротаев/ТАСС Фото: Артем Коротаев/ТАСС
Фото: Артем Коротаев/ТАСС

Концерн "Калашников" получил от министерства обороны России заказ на создание линейки боевых робототехнических комплексов. Она называется "Соратник".

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости
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Об этом сообщил генеральный директор концерна Владимир Дмитриев на традиционной ежегодной презентации концерна в преддверии форума "Армия-2019", пишет РИА Новости. Гендиректор добавил, что первый комплекс показали несколько лет назад. И он прошел опытную эксплуатацию. Не так давно получили и заказ.

- Это будут совершенно другие изделия - целая линейка продуктов, - отметил Дмитриев.

"Соратник" - робототехнический комплекс, разработанный в инициативном порядке. Теперь будет создаваться семейство роботов в интересах министерства обороны Российской Федерации.

"Соратник" способен самостоятельно обнаружить и уничтожить цель. Машина действует в радиусе до 10 километров и может двигаться со скоростью до 40 километров в час.

На презентации гендиректор также заявил, что "Калашников" создал первый в России барражирующий дрон-камикадзе "Ланцет". Второй продукт в линейке ударных беспилотников - "ZALA Ланцет". Это интеллектуальный комплекс, в который включены несколько элементов - разведывательный, связной, навигационный и высокоточный. Комплекс может наносить удары и в воздухе, и на земле, и в воде без создания наземной или морской инфраструктуры. Превосходит стандартные виды вооружений.

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