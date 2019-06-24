В Мордовию на тушение лесного возгорания прибыл пожарный поезд

Крупный лесной пожар, трое суток бушующий в Зубово-Полянском районе Мордовии, удалось локализовать. Площадь возгорания достигла почти 1700 гектаров. На борьбу с огнем прибыл пожарный поезд из рязанского города Сасово.

Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону. Пожар начался близ деревни Свеженькая, расположенной на границе Мордовии и Рязанской области. Напомним, что в период "огненного лета" 2010 года пламя уничтожило здесь 115 домов. Очередное ЧП вызвано последствиями тех пожаров.

- 21 июня поступило сообщение о том, что происходит возгорание в лесном массиве, принадлежащем Вышинскому территориальному лесничеству и Известковскому участковому лесничеству. На территории Зубово-Полянского района продолжается тление валежника последствий природных пожаров 2010 года, - уточнили в МЧС по РМ. - Из-за жаркой погоды и порывистого ветра площадь пожара выросла от 250 до 1692 гектаров.

На сегодня пламя локализовано по всей территории. В борьбе с огнем задействован пожарный поезд, проводится тушение очага возгорания, обустройство минерализованных полос, окарауливание очага пожара. Развернут штаб ГУ МЧС по РМ. В близлежащих населенных пунктах организовано круглосуточное дежурство силами сотрудников ведомства.