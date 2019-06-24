В Новосибирской области крановщик погиб под металлической балкой

Следователи проводят проверку после несчастного случая на производстве в Новосибирской области, где погиб рабочий. Как рассказали в региональном Следственном управлении СКР, причиной ЧП стало падение металлической балки на кабину подъемного крана.

Трагедия произошла вчера около полудня в Куйбышеве: рабочие разбирали здание на территории бывшего завода по производству керамзитобетонных изделий. При спуске металлической балки она сорвалась и упала на кабину крана, где находился 56-летний рабочий.

Мужчина от полученных травм скончался на месте. В доследственной проверке также участвуют контролирующие органы, устанавливаются все обстоятельства инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.