В Сибири подростки пойдут под суд за избиение школьников

В Новосибирской области трое молодых людей, 17 и 16 лет, предстанут перед судом за систематическое избиение школьников. Подростки снимали свои выходки на видео и размещали в социальных сетях, сообщили в региональном СУ СК РФ.

Весной стало известно о нескольких случаях избиений в Барабинском районе Новосибирской области, причем все они были сняты на видео, а "героями" роликов была компания из трех человек. "Группа несовершеннолетних под надуманным предлогом провоцировала конфликтные ситуации со сверстниками, после чего избивала их", - пояснили в СК.

Первыми ролики получали друзья и знакомые нападавших, вероятно, те пытались таким образом самоутвердиться. Затем видео попадало в Сеть для просмотра уже неограниченным числом пользователей. Потерпевшими по уголовному делу признаны четверо несовершеннолетних.

Что касается агрессивных подростков, в зависимости от степени их участия в серии преступлений им предъявлены обвинения в умышленном причинении легкого вреда здоровью, совершенном из хулиганских побуждений, а также в пособничестве побоям советами и указаниями. Следствием собрано достаточное количество доказательств вины обвиняемых, в ближайшее время дело будет передано в суд.