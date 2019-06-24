В Томске сплели из сена огромных животных

Фото: Департамент по культуре и туризму Томской области

Скульптура гигантского пса из сена стала победителем конкурсной программы "Сенофест" на фестивале эстонской культуры "Янов день". Праздник состоялся в минувшие выходные на территории культурного комплекса "Янов хутор" вблизи деревни Березовка Томской области.

Как сообщила пресс-служба областной администрации, гостями и участниками фестиваля стали более четырех тысяч человек.

В этом году программу традиционного фестиваля пополнили два национальных конкурса - открытый конкурс цветочных композиций, плетения венков, букетов и фестиваль скульптур из сена "Сенофест", где команды представили работы на тему "Животные".

По оценкам жюри, лучшую работу сплела команда из Пермского края. По мнению гостей фестиваля, пес получился хоть и огромным, но очаровательным. Компанию на поляне ему составили лось, медведь и другие соломенные звери.

На празднике выступили коллективы из Красноярского края, Новосибирской, Кемеровской и Томской областей. Гости разучивали национальные эстонские танцы, узнавали рецепты приготовления блюд эстонской кухни. Завершился фестиваль традиционными гаданиями и танцами у большого "Янова костра".