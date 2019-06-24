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24.06.2019 13:27
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Мурманской области перепутали тела трех покойников

Текст: Светлана Цыганкова (Мурманская область)

В городе Апатиты Мурманской области трех умерших женщин похоронили в чужих могилах. С жалобой в прокуратуру Мурманской области обратились родственники одной из женщин, подтвердили "РГ" в надзорном ведомстве.

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Все стало известно, когда забирать тело мамы пришла в морг ее дочь и была удивлена незнакомой женщине. Ее маме 66 лет, а пенсионерке, которую ей собирались отдать, лет на двадцать больше. После этого женщина обратилась в правоохранительные органы. Прокуратура и Следственный комитет Заполярья начали проверку.

По предварительным данным, бирки с данными покойников перепутали сотрудники морга. Обнаружилось это после вскрытия могил.

После проверки данного ЧП будет принято процессуальное решение.

Происшествия ЧП Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область
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