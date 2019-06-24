В Петербурге в начале июля заработает фонтан "Мальчик и гуси"

Реставрация фонтана в Приморском районе Санкт-Петербурга идет с опережением графика. Ожидается, что уже в начале июля он снова забьет ключом.

"Мальчик и гуси" на проспекте Королева стал одним из трех победителей конкурса "Фонтан для горожан". Путем голосования жители города выбирали те объекты, которые требуют реконструкции в первую очередь.

Как сообщает пресс-службы ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", этот фонтан длительное время не эксплуатировался и был передан городскому "Водоканалу" в аварийном состоянии с отсутствующими инженерными сетями. В ходе ремонтно-восстановительных работ были проложены новые водопроводные и канализационные сети, осуществлено подключение к внешнему электроснабжению.

На сегодняшний день уже восстановлена гидроизоляция чаши, теперь специалисты трудятся над восстановлением скульптурной композиции: после реставрации "Мальчик и гуси" сохранит свой первоначальный вид. Кроме того, на текущей неделе рабочие планируют провести пуско-наладочные работы нового оборудования. Службы "Водоканала" уверяют, что использованные при реставрации современные насосы и специальные подводные светильники создадут неповторимую водную картину.

Напомним, что в программу восстановления помимо фонтана "Мальчик и гуси" попали также фонтаны в саду имени 30-летия Октября и в Любашинском саду.