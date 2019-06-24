100 тысяч жителей Симферополя остались без света

Причиной обесточивания нескольких массивов Симферополя стала авария на одной из линий электропередачи. Об этом сообщили в МЧС Крыма.

По данным спасателей, по состоянию на 14.00 обесточенными остаются районы железнодорожного вокзала, площади Куйбышева, улиц Бела Куна, Лермонтова и проспекта Победы. В общей сложности без электроснабжения остаются 98268 бытовых потребителей. В том числе без света остались четыре больницы, 19 школ, 16 детских садов, четыре насосных станции и три котельных.

Накануне Симферополь подвергся удару стихии. Обрушившийся на город ливень и шквальный ветер повалили деревья, оборвали коммуникации во многих местах. Особенно пострадала одна из самых загруженных улиц города - Киевская. Здесь поваленное дерево полностью перекрыло движение, оборвав троллейбусные провода и все коммуникации, проходившие по ближайшим столбам.

По прогнозам синоптиков, на ближайшие два дня в Крыму сохраняется штормовое предупреждение.