На Кубани после массового ДТП госпитализированы девять человек

Полиция проводит проверку по факту ДТП, которое произошло в окрестностях кубанского города Горячий Ключ. По информации пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю, в этой аварии с участием четырех машин травмы различной степени получили девять человек.

Сообщение о крупном ДТП поступило в дежурную часть отдела МВД России по г. Горячий Ключ накануне около четырех часов дня.

По предварительным данным, на 1407-м километре федеральной трассы "Дон" 33-летний водитель BMWX5 выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с двигавшимися навстречу автомобилями Honda и Hyundai. От удара Honda отбросило на автомобиль "Лада Приора", который находился в этот момент на обочине дороги.

В результате аварии с места происшествия были госпитализированы с травмами различной степени тяжести девять человек (среди них двое несовершеннолетних).

По факту аварии проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего.