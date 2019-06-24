Туристка упала с верблюда на горе Безумной

В геленджикском курортном поселке Кабардинка, на горе Безумная, 29-летняя отдыхающая из Астрахани упала во время катания с верблюда, получив тяжелую травму. Об этом сообщает пресс-служба Краснодарской краевой аварийно-спасательной службы "Кубань-Спас".

Прибывшие на место спасатели обнаружили пострадавшую лежавшей на спине. Она не могла подняться из-за очень сильных болей в спине. Туристке понадобилась госпитализация.

А накануне в том же Геленджике сотрудники "Кубань-Спас" спасали туристку, упавшую со скалы. Пострадавшей оказалась 51-летняя хабаровчанка, отдыхавшая в кемпинге. Выйдя из своей палатки ночью, она оступилась, а затем скатилась с 20-метрового обрыва на каменистый берег моря. При падении туристка сломала руку.