В Новороссийске танкер повредил борт во время швартовки

В порту Новороссийска во время швартовки танкер столкнулся с причалом. Об этом сегодня "РГ" рассказали в пресс-службе порта Новороссийска, сославшись на официальный комментарий представителя компании по транспортировке нефти Игоря Демина.

"В Новороссийске танкер FOS Hamilton под флагом республики Маршалловых островов во время швартовки 22 июня получил повреждение в районе кормы левого борта. Погрузка танкера не начиналась. Причальное сооружение в ходе навала судна также подверглось физическому воздействию, сейчас специалисты изучают возможности его дальнейшей эксплуатации", - говорится в этом сообщении.

Как выяснилось, во время удара герметичность танкера не была нарушена. Также была создана комиссия для определения размера ущерба и определения причин произошедшего. Чтобы не нарушать график отгрузки нефти, работы перенесены на причал № 2.