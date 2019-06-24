В Сочи мужчина выжил после падения в стометровый обрыв

В Сочи водитель автомобиля не справился с управлением и вылетел с трассы в глубокий обрыв. Инцидент произошел в окрестностях города в понедельник в два часа ночи.

Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

Сотрудники ЮРПСО обнаружили в овраге глубиной около ста метров автомобиль и водителя, который находился рядом с транспортным средством.

ДТП произошло на автодороге Дагомыс - Солохаул. За рулем находился 33-летний сочинец. Сотрудники МЧС подняли его и передали врачам "скорой помощи". По словам спасателелй, в результате аварии из "видимых повреждений мужчина получил царапины и ушибы".