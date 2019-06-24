"Стиль не выходит из моды": Состоялась мировая премьера балета о Шанель

Прима-балерина, народная артистка РФ Светлана Захарова представила на Исторической сцене Большого театра мировую премьеру проекта под названием MODANCE. В программе - два одноактных балета - "Как дыхание" и "Габриэль Шанель". Обе постановки оправдывают названия - они созданы для людей с хорошим вкусом и чувством стиля.

Первый номер программы - адаптация балета "Проект Гендель" итальянского хореографа Мауро Бигонцетти, который был показан в Ла Скала в 2017 году. Новая трактовка постановки стала одноактной, сделанной специально для Захаровой. Музыкальным сопровождением танцу служит собрание произведений немецкого композитора Георга Фридриха Генделя. Здесь соло фортепьяно, отсутствие декораций, полутьма на сцене, дерзко-короткие пачки балерин и обнаженные торсы танцоров, па-де-де словно уроки соблазна и чувственные поддержки, неожиданные приемы передачи эмоций как, например, натянутые на себя стопы артистов, и работа абсолютно каждой частью тела. В балете нет как таковой сюжетной линии, это просто эстетическая хореография, которая служит аперитивом к основному блюду - саге о великой Габриэль Шанель.

Композитор Илья Демуцкий, хореограф Юрий Посохов, режиссер и автор либретто Алексей Франдетти (лауреат "Золотой маски") с нуля создали яркую "новеллу" по мотивам жизни и творчества создательницы стиля "простой роскоши". Они выбрали самые яркие эпизоды и встречи в жизни этой маленькой хрупкой, но очень сильной женщины, основавшей свой модный дом. Музыка получилась крайне органичной и кинематографичной.

На сцене белая кушетка и несколько разноразмерных экранов. Черно-белая хроника выхода Шанель на сцену после показа. Как перед зеркалом возле главного монитора стоит Светлана Захарова. Одна есть отражение другой. Звучит женский голос: "Если ты родился без крыльев, не мешай им расти"… Периодически возникающие реплики Шанель на протяжении всего спектакля несут в себе не только эмоциональную нагрузку, они словно названия глав, которые открывают новые рассказы о судьбе героини.

Все костюмы для балета шились в мастерской Большого театра по эскизам, которые предоставил Дом CHANEL. При этом они адаптированы к движению и танцу так, чтобы ничего не стесняло артистов во время исполнения элементов. Захарова за час появляется на сцене в твидовом костюме, веселом платье девушки из кабаре, юбке с рубашкой, черном платье с воротничком и без, матроске и брюках - те самые модели, с которыми сегодня каждый ассоциирует модельера. Наряды, как завещала Шанель, обязательно прикрывают колени. Почти везде в качестве аксессуаров присутствуют нити жемчуга.

Зрители видят начало пути Шанель - работу в увеселительном заведении, открытие ателье по дизайну шляпок, которое вскоре стало шить "революционные" наряды, любовную линию с Этьеном Бальсаном. Затем появляется Артур Кейпл и начинается борьба двух мужчин за внимание женщины. Шанель выбирает последнего. Из-за войны наступают трудные времена. Тут же случайно гибнет Кейпл, и уже ставшая популярной Габриэль с головой уходит в работу, чтобы не думать о своей потере. Происходит знакомство с Сергеем Дягилевым, модельер занимается костюмами для его балета "Голубой экспресс", посвященном жизни "золотой молодежи" первой половины ХХ века - на сцене тогда и сейчас модные теннисные костюмы, одежда для плавания и гольфа. Бунтарка-Шанель выводит на сцену купальные шапочки и тапочки. Повязанный на голову платок, молниеносно ставший трендом, впервые тоже засветился здесь. Об этом балете говорили долго. Кстати, именно Шанель была автором классической балетной прически - пучок на затылке. Как бы мельком на экране мелькает портрет композитора Игоря Стравинского - еще одного мужчины в жизни Мадемуазель.

Трио создателей балета "Габриэль Шанель", а также актерская труппа во главе со Светланой Захаровой сработали грамотно и прочувствовали каждую деталь постановки. Несмотря на насыщенную сюжетную линию и достаточно сложную хореографию, спектакль смотрится легко, имеет свою элегантность и почерк. Так и должно быть с тем, кто примеряет на себя образ от Шанель.

Два дня выступлений в Москве прошли под полным аншлагом. Уже скоро программа будет показана на главных мировых площадках.