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24.06.2019 16:11
Рубрика: В мире

В Эфиопии убит предводитель неудавшегося переворота

Текст: Константин Волков

Эфиопские силы безопасности убили 24 июня генерала Асамни Циге, который, предположительно, стоял во главе заговорщиков, попытавшихся днем ранее осуществить госпереворот в регионе Амхара на севере страны. Об этом сообщают местные СМИ, ссылаясь на заявление премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда.

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Циге после неудавшегося переворота находился в бегах вместе с группой сторонников.

"В Эфиопии сохраняются сепаратистские настроения среди части этнических элит, о чем свидетельствует несостоявшаяся попытка переворота в штате, населенном в основном представителями одного из крупнейших этносов страны - амхара, - рассказал "РГ" заведующий Центром изучения стран Северной Африки и Африканского Рога Александр Ткаченко. - Именно представители этого этноса в прошлом управляли страной. При этом нынешний премьер-министр Абий Ахмед Али представляет другую крупную этническую общность - оромо".

Сегодня, по словам эксперта, достигнут некоторый прогресс в отношении того, чтобы ослабить, а затем положить конец межэтническим трениям и конфликтам, предоставив культурную автономию народностям Эфиопии. Но наивно полагать, что возможно окончательно решить эти задачи за несколько лет в стране, отягощенной многими проблемами, одна из которых - низкий уровень экономического развития. Впрочем, надо отметить - в 2000-е годы Эфиопия вошла в число стран мира с самыми высокими темпами экономического роста (хотя и с низкой стартовой базы).

Фото: kinopoisk.ru
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Эфиопия - одна из крупнейших по территории и населению (около 100 миллионов человек) стран Африки. Это полиэтничное государство, где проживает более 80 крупных, средних и малых народов. Господствующие религии - христианство, ислам. В истории страны были нередки трения и конфликты, в том числе вооруженные, носившие межэтнический и межконфессиональный характер.

В мире Африка Эфиопия
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