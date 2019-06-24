В Новой Зеландии праворульную "семерку" продают за пять тысяч долларов

На новозеландском сайте Trademe.co.nz на продажу выставлен советский седан ВАЗ-2107 с правым расположением руля и двухлитровым двигателем. За уникальную "семерку" просят 5750 новозеландских долларов (около 240 000 рублей). Экземпляр находится в центральной части страны в городе Нельсон.

Советский автомобиль 1988 года выпуска успел пробежать 141 тысячу км, окрашен в белую эмаль, при этом находится в хорошем техническом состоянии.

Внешне ВАЗ-2107 отличается от "пятёрки" фарами и решёткой радиатора, оригинальными колёсными дисками, спойлером на крышке багажника, дополнительными противотуманками на бампере, а также передней эмблемой в виде герба СССР, вместо фирменной "Ладьи".

По технической части "семёрка" была серьёзно доработана. В 2008 году автомобиль прошёл капитальный ремонт и получил новое "сердце" - бензиновый 2,0-литровый двигатель от Fiat-131. Силовой агрегат дополнительно оснастили новыми поршнями Borgo для обеспечения более высокой степени сжатия. Помимо этого, были использованы новые клапаны, направляющие клапанов из бронзы, масляный насос и полный комплект подшипников.

От Fiat взяли и сцепление, но седан сохранил свою стандартную 5-ступенчатую механическую коробку передач. Кроме того, ВАЗ-2017 получил иную выхлопную систему, а также переделанную подвеску с амортизаторами Monroe и усиленными тягами стабилизаторов.

По словам продавца, теперь Lada приятно управляется, обладает хорошим запасом тяги и классно "звучит".

Напомним, во времена СССР АвтоВАЗ экспортировал машины во многие страны мира, в том числе и в Новую Зеландию. В эту страну поставлялись советские автомобили в восьмидесятых годах. В основном это были "Нивы", также отправляли "Классику" и "Самары".