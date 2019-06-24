В возрасте ста лет умер "отец рок-н-ролла" Дейв Бартоломью

В Новом Орлеане, штат Луизиана, на 101-м году жизни умер американский композитор и аранжировщик, пионер рок-н-ролла Дейв Бартоломью.

Как сообщает Deadline со ссылкой на сына музыканта, Дейв отошел в госпитале 23 июня. Причина смерти не указана, да это и не требуется.

Дейв Бартоломью родился 24 декабря 1918 года в Эдгарде, Луизиана. Играл ритм-н-блюз и джаз в группах Оскара "Папы" Селестина, Фэтса Пикона и Джо Робичо.

После Второй мировой войне переехал в Новый Орлеан, где основал свой первый джаз-бэнд, а после - лейбл Broadmoor Records.

Неустанно занимался поисками талантов. Писал композиции для многих музыкантов. Но лишь Фэтс Домино (он ушел из жизни два года назад) из них достиг настоящей славы - пятьдесят совместных треков Фэтса и Бартоломью побывали в "горячей сотне" журнала Billboard.

Включая такие мега-хиты, как The Fat Man - один из наиболее ранних рок-н-роллов, и его главная песня - Blue Monday.