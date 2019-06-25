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25.06.2019 16:14
Рубрика: В мире

Американские любители вязать крючком отказали Трампу в поддержке

Текст: Алексей Чуриков

Президент США в одночасье лишился огромной аудитории - самая крупная и известная социальная сеть любителей вязать крючком, насчитывающая более 8 миллионов подписчиков, отправила Дональда Трампа в перманентную блокировку. Руководство сайта Raverly, где любой желающий со всей планеты может познать секреты "воздушной петли" и "столбика без накида", приняло решение полностью исключить со своих страниц не только цитаты и видео с выступлениями Трампа, но и любые посты в поддержку его администрации.

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Свое решение владельцы объяснили тем, что не могут предоставить пространство сайта "для обсуждения всего". "Мы запрещаем поддержку Дональду Трампу и его администрации на Raverly. Мы не можем предоставить здесь место для обсуждения всего, в том числе позволять поддержку неприкрытому белому превосходству", - написали администраторы сайта на своей страничке в Twitter.

В расширенной версии новых правил уточняется, что эти действия никоим образом "не поощряют демократов и не запрещают республиканцев", а также не направлены против групп придерживающихся консервативных взглядов. Владельцы сайта дополнительно пообещали не проводить ретроспективный анализ публикаций и заявили, что не будут никого наказывать за поддержку Трампа в прошлом.

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Позиция Raverly была неоднозначно воспринята в сети. Те, кто и так не испытывал особых симпатий к Трампу и его администрации, восприняли новость крайне положительно. Но были и те, кто посчитал новые правила сайта ничем не мотивированной цензурой и выразили сожаление, что политика прокралась даже в такой, казалось бы, "тихий и спокойный мир" сообщества любителей вязания крючком.

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