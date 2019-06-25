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25.06.2019,  
10:06
Текст:  Алексей Брусилов,  Алексей Моисеев

Авиадесантная самоходка "Лотос" отправится на испытания после "Армии"

Еще одной новинкой для оснащения артиллерийских подразделений воздушно-десантных войск, продемонстрированной на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019", стала 120-мм гусеничная самоходка 2С42 "Лотос".

Как и 2С41 "Дрок", это самоходное орудие впервые показывается широкой общественности. Кстати, устроители мероприятия решили поместить эти боевые машины на открытой площадке рядом друг с другом.

Отметим, что выкатка опытного образца состоялась лишь в начале июня. Впереди ожидаются интенсивные испытания.

Фото: Илья Максимов / РГ
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Сообщалось, что "Лотос" должен заменить уже находящиеся в войсках самоходные установки 2С9 "Нона-С", 2С9-1 "Свиристелка", 2С9 -1М "Нона - СМ".

По сравнению со своими предшественниками, 2С42 обладает значительно лучшими тактико-техническими характеристиками. Максимальная дальность стрельбы - до 13 км. Скорострельность - 6-8 выстрелов в минуту. Углы наведения орудия: по горизонтали - 360 градусов, по вертикали - от -4 до +80 град. Время перевода из походного положения и обратно - 30 сек.

Боевой вес - около 18 тонн. Мощность двигателя - 450 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 70 км/ч. По грунтовым дорогам - 40 км/ч. Запас хода - не менее 500 км. Расчет состоит из 4 человек.

Для защиты от высокоточного оружия имеется комплекс оптико-электронного противодействия со специальными аэрозольными боеприпасами.

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