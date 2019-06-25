Благородный кашемир: Что будем носить в холодный сезон

В управлении компании "Кашемир и шелк" около полусотни бутиков, где представлены несколько десятков марок одежды, обуви и аксессуаров. Акцент сделан на одежду стиля casual, который является основным городским трендом.

Среди новинок для предстоящего холодного сезона - жакеты в клетку, кашемировые брюки-клеш, свитера с высокой горловиной и водолазки. Также интересны новые модели пуховиков.

Главное, на что нужно обращать внимание при покупке теплой одежды - это материалы: они должны быть натуральными или с минимальной примесью синтетики." У "Кашемира и шелка" с этим проблем нет.

Agnona

В новом сезоне креативный директор марки Саймон Холлоуэй предлагает пиджаки двух типов - с четкой линией плеч или оверсайз. Материалы - джерси, кашемир, шерсть. В дополнение к пиджакам идут широкие, слегка расклешенные брюки или свитера. Классическую двойку также преподносят по-новому: в 2019-2020 гг. это будут комбинации длинных кашемировых платьев с удлиненными или укороченными платьями.

В коллекции использованы твид сорта Leno, твид из шерстяных и хлопчатобумажных нитей диагонального плетения, а также твид Platino из смеси кашемира и шерсти (этот вариант материи в Agnona придумали еще в 1978 году).

Двусторонние модели, которыми славится бренд, выполнены из кашемира рельефной выделки в комбинации с классическими материалами. Внимание на моделях притягивают кашемировая фланель, мохнатая альпака, двойной шерстяной габардин, альпака ручной окраски, саржа из переработанного кашемира. Яркой деталью этой коллекции становится клетка.

В целом, линия выдержана в меланхоличных, холодных тонах. Ставка делается на оттенки травертина, сизого дыма, викуньи, черного перца, трюфеля, табака, шалфея, мха, лазури и виноградного сусла.

Herno

Городские пуховики от Herno в предстоящем сезоне имеют выраженную спортивную линию. Новая серия носит название Laminar Couture Engineering, это эволюция линии Laminar, представленной в 2012 году. Концепцию серии подчеркивает обновленный логотип.

Коллекция совмещает традиционные ткани и материалы с современными технологиями, которые призваны защитить даже от экстремальных погодных условий: здесь шерсть, букле, неопрен и жаккард, клетка, шеврон, пье-де-пуль и флокированный нейлон соединяются с двух- и трехслойными мембранами со специальной обработкой, обеспечивающей защиту от ветра и влаги (водонепроницаемость — до 7000 мм водяного столба). Застежки-молнии с покрытием из полиуретана и традиционная строчка создают глянцевые контрасты. Капюшоны, сделанные в партнерстве с Gore-Tex, легко снимаются и складываются. Также отстегнуть и убрать можно воротники и подкладки. Внутренняя термическая обработка гарантирует защиту швов.

Les Copains

Сегодня Les Copains - это женская одежда и аксессуары, среди которых пальто и плащи, мягкие пуловеры, облегающие платья, элегантные блузы, юбки, брюки. Линия осень-зима 2019 богата на текстуры и цвета, хотя гамма все равно выдержана в спокойных оттенках. Модели продуманы грамотно - в зависимости от аксессуаров и обуви любой комплект будет смотреться либо по-молодежному спортивно, либо классически элегантно.

Lorena Antoniazzi

При создании коллекций Lorena Antoniazzi используется ручной труд, как и полагается в классическом итальянском Доме. Компания вкладывает много средств в создание инновационных материалов на основе натуральных волокон. В новой линии присутствуют традиционные для марки женственные джемперы, брюки, юбки, аксессуары, а также верхняя одежда - жилеты, кашемировые пальто, теплые куртки и облегченные дубленки.

Цветовая гамма - все оттенки светлого от белого до серого, бежевый, шоколадный.

Peserico

В России марку полюбили за спокойный и в то же время современный стиль, за тактильные ощущения от качественных итальянских натуральных материалов и за идеальную посадку брюк, что весьма актуально для динамичной жизни. Брюки и юбки осенней коллекции дополнены водолазками и свитерами с высокой горловиной. Цветовая палитра - от нейтральных тепло-табачных оттенков к золотисто-желтому, бирюзовому и малиновому. Оттенки призваны напоминать об осеннем альпийском пейзаже.

Основные материалы коллекции - эластичная шерсть в виндзорскую клетку, тонкое сукно из смеси шерсти, альпаки и кашемира, жаккард, вискоза, вельвет, отборная крашенная фланель.

Коллекцию одежды дополняет набор аксессуаров: для зимы 2020 года обновили модели обуви, сумок, поясов, шарфов и бижутерии.